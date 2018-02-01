Hac kura sonuçları açıklandı

Hac başvurularının sona ermesinin ardından heyecanla beklenen gün geldi. Diyanet İşleri BaşkanlığıHac ve Umre Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hac kura çekilişi saat 11:00'da başladı ve sona erdi. Bu nedenle hacı adaylarının heyecanı da bir hayli arttı. Kutsal topraklara gitmek için can atan kişilerin beklediği 2018 hac kura çekiliş sonuçları Diyanet İşleri'nin hac.diyanet.gov.tr adlı adresinden belli oldu.

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan heyecanla beklenen duyuru yayımlandı. Bugün saat 11:00'da başlayan ve sona eren çekilişin ardından gözler hac kura sonucuna çevrildi. Hac kura sonuçları hac.diyanet.gov.tr adresinden açıklandı



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HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gidiş ve dönüş tarihleri Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018'de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.



HAC KAYIT TARİHLERİ 2018

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak. Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

HACCA GİTMEK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

HAC KURALARI İLE İLGİLİ DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Aşağıdaki linkten saat 21.00'dan itibaren hac kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.