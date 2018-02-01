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Erdoğan, Başkanı Kahraman'ı kabul etti

Erdoğan, TBMM Başkanı Kahramanı kabul etti
Cumhurbaşkanı , Başkanı 'ı kabul etti.


Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Paylaşılan fotoğrafta Erdoğan ve Kahraman'ın ortasında; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin küçültülmüş boyuttaki hali dikkat çekti.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 21:10
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