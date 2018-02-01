Milli atak

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), yapılan yasal düzenlemenin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, "Zeytin Dalı Operasyonu"nda ordunun gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ardından ilk kez gerçekleştirilen SSİK toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Külliye'deki toplantıda, 9.4 milyar dolarlık 55 proje masaya yatırıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Toplantıda, "Zeytin Dalı Operasyonu"nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyardolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 projenindeğerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."
HARİRİ'Yİ KABUL ETTİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
SURİYE ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunla rına da değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem nokta ları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldı.
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