Mastır şef!

Kocaeli'nde bir fabrikada taşeron olarak çalışan aşçıbaşı, 25 aşçı ile sorun yaşadı. Facebook'ta "Aşçılar şerefsiz, aşçılar sahtekar,aptal, yalaka, ispiyoncu" yazılı bir paylaşım yaptı. Paylaşımı gören 25 aşçı ise işverenin kapısını çaldı. "Aşçı başı bize hakaret ediyor, ya bizi ya da onu tercih edin." ifadelerini kullandı. Patron da hakaretle suçladığı aşçıbaşıyı işten attı. Aşçıbaşı ise Kocaeli 6. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, emsal bir karara imza attı. Davacı aşçıbaşı, kendisine fesih bildirimi yapılmadan iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini anlattı. Davacının anayasal bir hak olan düşüncesini söyleme hakkını kullandığı bu nedenle iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğine karar veren mahkeme, feshin haksız ve geçersiz olduğuna hükmetti. İşveren ise kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de feshin geçersizliğine ve aşçıbaşının işe iadesine hükmetti.
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