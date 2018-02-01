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Hain roket Fatma’yı hayattan kopardı

Hain roket Fatma’yı hayattan kopardı
'deki PYD/PKK'lı teröristler, dün 'ın Reyhanlı İlçesi'ne 6 ayrı roketli saldırı düzenledi. Hainlerin attığı roketlerden biri Gültepe Mahallesi'ndeki 2 katlı bir eve isabet etti. Hain saldırı sonucu evde uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybederken, bir kişinin de ayağından yaralandığı öğrenildi. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği terör hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi. Hayatını kaybeden Fatma Avlar, gözyaşları arasında Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Mehmetçik, Fatma'yı şehit eden alçakları ateş altına aldı. Bir obüs mermisinin üzerine "Şehit Fatma Avlar kardeşimiz için" yazdı.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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