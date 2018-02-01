Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığının kazan dai̇resi̇nde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurambar semtindeki vergi dairesinin alt katında, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi.

Vali Topaca, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer. Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine geçeceğim."

Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.