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’nettik

Mehmetçik, ’nda terör odaklarını tek tek ortadan kaldırdı. Şimdiye kadar 25 nokta kanlı örgütten kurtarıldı. Burseya Dağı’nın ardından Kilis-Hatay sınırındaki hedef alındı. PKK/PYD mevzilerinin bulunduğu alan hem havadan hem karadan dağıtıldı...

Darmık Dağı’nettik
Türk askeri, Afrin'de hainlere haddini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü gününe girildi. Kilis ve Hatay sınırında bulunan 25 nokta kanlı örgütten temizlendi. Mehmetçik, batı cephesinde bin rakımlı Anten Tepesi'ni, doğu cephesinde Burseya Dağı'nı ele geçirdi. Yeni hedef, doğuda Bafelyon Tepesi, batıda Raco beldesiydi. Askerlerimiz Burseya'nın ardından teröristlerin Kilis'e roket attığı 'nı da temizledi.


SÖZDE BÜRO YAPMIŞLAR
Dün sabah saatlerinde Fırtına obüsleriyle yapılan bombardımanın ardından bölgeye savaş uçaklarıyla operasyon düzenlendi. Harekatın başlangıcından itibaren 712 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Mehmetçik, Afrin'in "Kandil Dağı" olarak adlandırılan Burseya Dağı'nı yerle bir etti. Dağ ve çevresindeki Kastel Cündo Köyü'nde yapılan aramalarda ise birçok tünel ve sığınak ele geçirildi. Son olarak yerin 4 metre altında bulunan tüneller deşifre edildi. Tünelin bir ucunun Minniğ Havalimanı'na çıktığı belirlendi. Yine incelemelerde tünel ağının sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı belirlendi. Hainlerin bu noktaları sözde büro olarak kullandığı kaydedildi.


Uğur YILDIRIM
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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