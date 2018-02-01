Altınlar çöpe gidiyordu

İstanbul yaşayan yapımcı Fikri Eker (47) önceki gün evden 60 bin lira değerindeki 10 adet bileziğini bozdurmak için İstinye'ye gitti. Altınları bozdurmadan önce ise faturalarını ödemek için postaneye girdi. Ancak burada altınlarını unutup havalimanına gitti. Yolda durumu fark etti. Telaş içerisende yeniden postaneye gitti.
Poşetini teslim alan Eker, "Güvenlik görevlisi bana 'Bizde çöpe atacaktıksonra içine bakınca altınıgördük sayıp emaneteteslim ettik' dedi. Güvenlik arkadaşımızave bütün memurlara çokminnettarım" diye konuştu.
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