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Altınlar çöpe gidiyordu

Altınlar çöpe gidiyordu
İstanbul yaşayan yapımcı Fikri Eker (47) önceki gün evden 60 bin lira değerindeki 10 adet bileziğini bozdurmak için İstinye'ye gitti. Altınları bozdurmadan önce ise faturalarını ödemek için postaneye girdi. Ancak burada altınlarını unutup havalimanına gitti. Yolda durumu fark etti. Telaş içerisende yeniden postaneye gitti.


Poşetini teslim alan Eker, "Güvenlik görevlisi bana 'Bizde çöpe atacaktık sonra içine bakınca altını gördük sayıp emanete teslim ettik' dedi. Güvenlik arkadaşımıza ve bütün memurlara çok minnettarım" diye konuştu.


Derviş UĞURLU
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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