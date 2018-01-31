Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor!

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER
Milliyet'in haberine göre, Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege'de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.
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bu ac kopekler kasiniyor kasimak lazim
tahrikmi ediyor adalar edrafinda turizm baslayinca iki top atisi yap ekonomisi tumuyle batsin bu akilsizlari batirmak en kolay is.
yunanın işi bu daima kaşınmak ,zamanında nasıl izmir den denize döktüğümüzü unutmuşlar herhal
Almanya'nin eyalet konumuna düsmüs komsumuzdan inciler...
haddini bildirin hadsizin,.gemiyi sakat birakin da anlasin angutlar,.!
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