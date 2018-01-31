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Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, ’ın Ege’deki provokasyonları da bitmek bilmiyor.

Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor!

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.



BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Milliyet'in haberine göre, Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege'de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 08:40
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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memo memo

bu ac kopekler kasiniyor kasimak lazim

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 17:01
&#246;z.t. öz.t.

tahrikmi ediyor adalar edrafinda turizm baslayinca iki top atisi yap ekonomisi tumuyle batsin bu akilsizlari batirmak en kolay is.

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 15:54
tufan tufan

yunanın işi bu daima kaşınmak ,zamanında nasıl izmir den denize döktüğümüzü unutmuşlar herhal

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 14:47
abdullah abdullah

Almanya'nin eyalet konumuna düsmüs komsumuzdan inciler...

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 14:06
vtnds vtnds

haddini bildirin hadsizin,.gemiyi sakat birakin da anlasin angutlar,.!

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 14:06
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