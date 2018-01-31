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Teröristleri vuran 'larda mesajı

'nın Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda etkin kullanılan yerli üretim 'ların üreticisi Baykar Makine Teknik Müdürü , ve imzalı TB 2 SİHA'ları paylaştı.

Teröristleri vuran SİHAlarda Kızıl Elma mesajı

Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI
ve 'den gelen itirazlara rağmen tarafından üretilen, silahlı ve silahsız insansız hava araçları örgüte vurulan darbelerde oldukça etkili oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda da kullanılan 'lar, başarılı operasyonlara imza attı.

KIZIL ELMA VE YÖRÜK ANA İMZASI
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından ve imzalı TB 2 SİHA fotoğrafını paylaştı.

Bayraktar, paylaşımına "Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde... Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla" notunu düştü.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 09:41
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