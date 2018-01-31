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Delegelere tehdit telefonu

’nin hafta sonunda Ankara’da yapılacak olan kurultayı öncesinde, ’yi destekleyen delegelerin tehdit edildiği ortaya çıktı.

Delegelere tehdit telefonu
'de kurultay yaklaşırken parti içi gerginlik de artıyor. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ile Seyit Torun'un, Genel Başkan Kemal 'nun en büyük rakiplerinden 'ye destek veren delegeleri tek tek arayarak imzalarını geri çekmeleri için çeşitli tehditlerde bulundukları öğrenildi. Örgütte karşılığı bulunan bazı belediye başkanları da Anadolu delegelerini Muharrem İnce'ye yönlendirmek için görüşmeler yapıyor. İnce'nin delegelerden yeterli imzayı toplaması Kılıçdaroğlu'nun paniklemesine neden oldu.

ENGİN ALTAY'IN PM TAKTİĞİ

Akşam'ın haberine göre, örgütte karşılığı olmayan ve tepki çeken bazı isimler de yeniden PM'ye girebilmek için Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce'ye açık destek verme kararı aldılar.

AYRIMCILIK TEPKİ ÇEKTİ

Bu isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay. Altay, yeniden üst düzey bir görev alabilmek için Muharrem İnce'yi kalkan olarak kullanıyor. Öte yandan bazı belediye başkanlarının da Anadolu delegelerini İnce lehine destek vermeleri için ikna edilmeye çalışıldıkları öğrenildi. Seçimin kaderini belirleyecek olan sayıyı elinde bulunduran İstanbul ve İzmir delegeleri için yapılan ayrımcılık tepki çekti. İstanbul ve İzmir delegelerine Hilton gibi beş yıldızlı otellerde rezervasyon yapılırken, 3-5 delegeye sahip olan illere ise daha kötü otellerden rezervasyon yapıldı. Delegelerin buna tepki gösterdikleri öğrenildi. Adaylık için delegelerden yeterli sayıda imza toplayan Muharrem İnce, Genel Merkez'de endişelere neden oldu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 08:02
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