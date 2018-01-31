SK ve ÖSO, Afrin'de PYD/PKK'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgüte ait yeraltı sığınakları ve tünelleri ortaya çıkardı.
Afrin'de PYD/PKK'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu
- "Hiç kimseyi hiçbir bucakta tek başına bırakmayacak olan sizlersiniz"
- PYD/PKK sivillere 52 roket ve havan mermisiyle saldırdı
- Bu görüntü ABD'nin iddiasını çökertti!
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