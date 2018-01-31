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Afrin'de PYD/PKK'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu



SK ve ÖSO, Afrin'de PYD/PKK'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgüte ait yeraltı sığınakları ve tünelleri ortaya çıkardı.
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 10:56
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