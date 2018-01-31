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'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Terör örgütü - kontrolündeki 'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri 'ın ilçesindeki bir eve düştü. da o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Reyhanlıya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.



17 YAŞINDAKİ FATMA EVDE UYUYORDU
'da sınırın tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 2 katlı evde uyuyan lise öğrencisi da hayatını kaybetti, bir kadın da yaralandı.

Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.



Roketlerin düştüğü yerlerde geniş çaplı inceleme yapan polisler, toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği bölgeler yoğun ateş altına alındı.

Bu arada roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 13:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

Suriyenin tamamen kontrol altina alinmasi lazim!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2018 19:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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