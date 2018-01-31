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Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi zirvesi, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ve 'deki gelişmeler konuşuldu.

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere 'yle ilgili gelişmeleri ele aldı.

AA'nın aktardığına göre, Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 13:23
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