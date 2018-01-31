Mide bulandıran iğrenç olayda yeni gelişme!

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösterip adama vurdu.



İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam, "Bir cahillik yaptık" diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam ise "Yok" yanıtını verdi.



Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suçüstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze'de gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz" denildi. Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikâyette bulundu.



GÖZALTINA ALINDI, YAKINLARI İLGİLENMEDİ

Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, N.C.'yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi.

Yakınlarından hiç kimsenin hakkındaki soruşturmayla ilgili bilgi almak için emniyete gelmediği dikkat çekerken, N.C. işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında ev hapsi verilen N.C. (82) ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak, N.C. hakkında kamu davası açılacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Kısa bir süre önce yaşlı bir şahsın açıklık alanda bir köpeğe tecavüz ederken çekilen kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve bu husus ülkemiz gündemine konu olmuştur. Olayın 28 Ocak tarihinde Gebze'de boş bir arsada meydana geldiğini tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış. Olayın şüphelisi 82 yaşındaki N.C. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayın şüphelisi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren Türk Ceza Kanununun 225/1 maddesi gereğince soruşturma açılmış, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildiği Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince talebimiz doğrultusunda ev hapsi kararı aldırılmış, bununla birlikte hastanede psikolojik tedavi ve muayene olmak şartı getirilmiştir. Ayrıca şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/j maddesinde belirtilen eyleminden dolayı gerekli idari müeyyidenin uygulanması yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak şüpheli hakkında atılı suçtan dolayı Gebze Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılacaktır."