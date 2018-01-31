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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Hariri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , başkanlık yaptığı toplantıya ara vererek Lübnan Başbakanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hariri’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık yaptığı Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısına ara vererek Lübnan Başbakanı 'yi kabul etti.

Erdoğan'ın kabulün ardından toplantıya tekrar katılması öngörülüyor.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 18:37
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