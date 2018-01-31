Erdoğan'ın kabulün ardından toplantıya tekrar katılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Hariri’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık yaptığı toplantıya ara vererek Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Saad Hariri
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