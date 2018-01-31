FETÖ ayarlı gazeteden skandal yazı

Cumhuriyet yazarı Aydın Engin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile omuz omuza çarpışarak vatanlarını terörden temizlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) hedef alan bir yazı kaleme aldı.

ÖSO ile birlikte başarılı bir şekilde yürütülen operasyondan duyduğu rahatsızlıkla aklı başından giden Cumhuriyet yazarı Engin, ÖSO içerisinde yer alan Nureddin Zengi Tugayları'na ismini veren ve 1174 yılında hayatını kaybeden Selçuklu'nun Halep Atabeyi Nureddin Zengi'yi "CIA'nın adamı" olarak tanıttı.

Bununla da yetinmeyen Cumhuriyet yazarı Engin, "Eminim hatırlayacaksınız" diye başladığı cümlesini nereden hatırlayacağımızı anlayamadığımız bir şekilde sürdürerek, Nurettin Zengi'nin, 12 yaşındaki Filistinli mülteci Abdullah Taysir el İsa'nın kafasını keserek ünlendiği masalını anlatacak kadar ileri gitti.

Cumhuriyet yazarı Engin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Özgür Suriye Ordusu terör örgütü değil. Kendi vatanlarını savunan, içinde her meşrepten insan bulunan yerli ve milli bir yapıdır. Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO, tıpkı Kuvayi Milliye gibi bir oluşumdur." açıklamasına yönelik olarak ise, "ÖSO fotoğraflarına baktığımızda, içimizden 'suratlarının rabbiyesi kalmamış adamlar' demek geliyor." ifadelerini kullandı.

