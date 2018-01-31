Katliam gibi

Van'dan yüklediği sebze ve meyveleri Hakkari'ye götüren Muzaffer Korkmaz yönetimindeki kamyon, dün Gürpınar'da karşı yönden gelen Cevat Toprak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Korkunçkazada, Cevat Toprak ile birlikte7'si akraba 8 kişi can verirken,2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsyolcularının Van'ın Başkale İlçesi'ndenAğrı'ya asker ziyaretine gittikleriortaya çıktı.
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