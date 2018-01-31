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Katliam gibi

’da asker ziyaretine gidenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı. 7’si akraba 8 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı.

Katliam gibi
Van'dan yüklediği sebze ve meyveleri 'ye götüren Muzaffer Korkmaz yönetimindeki kamyon, dün Gürpınar'da karşı yönden gelen Cevat Toprak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Korkunç kazada, Cevat Toprak ile birlikte 7'si akraba 8 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs yolcularının Van'ın Başkale İlçesi'nden Ağrı'ya asker ziyaretine gittikleri ortaya çıktı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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