Terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Burseya Dağındaki eğitim kampında silahlar, örgütsel dokümanlar ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Burseya Dağı geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti. Stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından bölgede ilerleyişine devam eden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, bölgeyi karış karış inceliyor.
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