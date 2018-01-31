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Yol Durumu
  1. Sözde anıtın altı sığınak ve barınakmış
  2. Darmık Dağı’nettik

’ndaki / kampı görüntülendi


Terör örgütü /'den temizlenen ndaki nda silahlar, örgütsel dokümanlar ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Burseya Dağı geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti. Stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından bölgede ilerleyişine devam eden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, bölgeyi karış karış inceliyor.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 18:27
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