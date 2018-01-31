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Yol Durumu
  1. Engel tanımıyorlar
  2. Bayrağına aşık

Bir da onlardan...

Bir tokat da onlardan...
Tokatlı kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yardıma başladı. Bir araya gelen onlarca ev kadını sarma sarıp, eldiven ve bere ördü. Mehmetçik için dualar etti.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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