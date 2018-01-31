Beştepe'de bir ilk! Erdoğan başkanlık edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu. Bloomberg'de yer alan habere göre toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katılacak. Toplantıda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürütmekte olduğu savunma sanayi projeleri, Fırat Kalkanı ve devam etmekte olan Afrin harekatından edinilen tecrübeler masaya yatırılacak.Toplantıda Afrin hareketının yanı sıra Altay Tankı ihalesinde gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Kara Kuvvetleri'nin kullanımına yönelik yaklaşık 500 araçlık özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesinde karar alınması bekleniyor.

GÜNDEM CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık ediyor. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki konusunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu. Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.