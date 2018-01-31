2017 yılı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatı yüzde 17,7 artışla 233 milyar 792 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 36,8 yükselerek 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2017 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 10,2 artarak 142 milyar 530 milyon dolardan 157 milyar 55 milyon dolara, aynı dönemde ithalat da yüzde 17,7 artışla 198 milyar 618 milyon dolardan 233 milyar 792 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 36,8 artışla 56 milyar 89 milyon dolardan 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016'da yüzde 71,8 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 67,2'ye geriledi.

Türkiye'nin ihracatı, 2017 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ithalat yüzde 25,4 artışla 23 milyar 84 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2017 yılı aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat, geçen yılın aralık ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı ve 13 milyar 878 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 25,4 artış kaydetti ve 23 milyar 84 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı, yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 yılı aralık ayında yüzde 69,4 iken, geçen yılın aynı ayında yüzde 60,1'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat ise yüzde 12,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 Aralık'ta önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8, ithalat da yüzde 29,6 artış gösterdi.

Avrupa Birliğinin ihracattaki payı Aralık 2016'da yüzde 44,3 iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 47,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA İHRACATTA LİDER

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat Aralık 2017'de 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolarla İngiltere, 771 milyon dolarla İtalya ve Irak takip etti.

Almanya bu ayda ithalatta da ilk sırayı aldı. Almanya'dan yapılan ithalat, geçen yılın aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolarla Çin, 1 milyar 884 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolarla ABD izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 81 oldu. Geçen yıl aralıkta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,3 olarak hesaplandı.