 ;
Yol Durumu
  1. İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
  2. Türkiye'den Soçi açıklaması

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı 'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile , Başbakanlık, ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Timur Özgen, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, uzun yıllar dış birliklerden gelen kursiyerleri eğittiğini anlattı.

DİNLENME MAKSATLI UYUMUŞ!
Darbe girişiminin yaşandığı gün verilen emir üzerine tatbikat olacağı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Muafız Alayına gittiğini ifade eden Özgen, tatbikat alanındaki askerlerin ayrılmasından sonra saat 02.00 gibi dinlenme maksatlı uzandığını, saat 06.00'ya kadar uyuduğunu iddia etti.

Uyandıktan sonra piste gelen helikoptere binip 'ne gittiğini anlatan Özgen, bundan sonraki yaşadıklarının bu davanın konusu olmadığını belirtti. Özgen, 4. görülen Akıncı Üssü davasının da sanığı olduğunu ifade ederek, bu iki davanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık Osman Kemal Küçük de olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında astsubay kıdemli başçavuş rütbesiyle görev yaptığını, olay günü komutanlarının emri doğrultusunda koruma tatbikatı olacağı söylenerek çağırıldığını kaydetti.

'cü olmadığını ve bilmeden darbe teşebbüsü içinde yer aldığını savunan Küçük, arabasıyla Cumhurbaşkanlığı gittiğini, orada herhangi bir olaya karışmadan kısa süre durduktan sonra 'a götürüldüğünü anlattı.

Küçük, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen TÜRKSAT davasından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıldığını belirtti. Bu dava dosyasındaki suça konu olan eylemlerinin diğer dosyayla mükerrer olduğunu ileri süren Küçük, davaların birleştirilmesini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 30 Ocak 2018, Salı 19:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar