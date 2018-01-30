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teröristleri böyle rezil etti

'e yürüyüşünü sürdüren , bugün yaptığı bir hareketle teröristleri dünyaya rezil etti.

Mehmetçik teröristleri böyle rezil etti
Türk askerleri kartondan yapılmış maket bir tankı yüksek bir noktaya yerleştirip beklemeye başladı. Teröristler açık alanda tank görünce heyecanlanıp vurmak için hazırlık yapmaya başladı. O anlarda yaşadıklarını videoya da çekmeyi ihmal etmedi. Roketle nişan alıp kartonu deviren teröristler sevinç çığlıkları attı.



Üstelik bununla da yetinmeyip tank sandıkları maketi vurma anlarını sosyal medyada paylaştı. Ancak teröristler, tank yerine karton maket vurduğunun anlaşılmasıyla komik duruma düştü.

Maket tankı vurduklarından habersiz teröristlerin çocuklar gibi mutlu oldukları o anlar kameralara böyle yansıdı
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  • 30 Ocak 2018, Salı 19:54
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