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Komandolar 'de kafe açtı

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında 'de bulunan komandolarımızın moralinin oldukça yüksek olduğunu gösteren yeni görüntüler geldi.

Komandolar Afrinde kafe açtı

kırsalında görev icra eden komandolarının neşeleri yerinde ve moralleri oldukça yüksek.

Paylaşılan bir fotoğrafta mevzi olarak kullanılan bir binanın duvarında "Afrin Starbucks" yazısı görülüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda da SAT komandoları El Bab şehrinde "Sniper Cafe" açmıştı
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  • 30 Ocak 2018, Salı 17:38
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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cem cem

helal olsun helal olsun mehmetciklerimizin hepsine. rabbimiz yar ve yardimciniz olsun.

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evet8
hayır0
cevapla 30.01.2018 19:52
adem adem

Allah düşmana korku salsın Mehmetçiklerimizi zaferlere donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:34
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