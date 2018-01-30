Afrin kırsalında görev icra eden komandolarının neşeleri yerinde ve moralleri oldukça yüksek.
Paylaşılan bir fotoğrafta mevzi olarak kullanılan bir binanın duvarında "Afrin Starbucks" yazısı görülüyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda da SAT komandoları El Bab şehrinde "Sniper Cafe" açmıştı
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helal olsun helal olsun mehmetciklerimizin hepsine. rabbimiz yar ve yardimciniz olsun.
Allah düşmana korku salsın Mehmetçiklerimizi zaferlere donatsın İnşallah.
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