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Afrin'de öldürülen teröristin üzerinden bu çıktı

ABD’nin eğitim ve silahla desteklediği 'ye bağlı YAT'lı teröristler Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin üzerindeki yelekte yer alan paçavranın ABD’nin özel olarak eğittiği ve silah verdiği terörist grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

Afrinde öldürülen teröristin üzerinden bu çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Burseya Dağı'nın teröristlerden arındırılması ardından Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de /'dan temizlendi. Operasyon alanlarından yansıyan fotoğraflarda ABD'nin eğittiği 'ye bağlı YAT terör grubunun da olduğu tespit edildi. ABD özel olarak eğittiği YAT'a görüş dürbünleri, çelik yelekler, çelik kasklar, lazer güdümlü silahlar ve iletişim cihazları vermişti. YAT'a verilen silahlar arasında hafif otomatik silahlar da vardı.

KIYAFETLERDEKİ PAÇAVRA DETAYI
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelerde terör örgütü YPG'nin YAT koluna ait teröristlerin cesetleri bulundu.

Teröristlerin kıyafetlerine yapıştırılmış terör örgütü YAT'ın paçavralarının olduğu tespit edildi. ABD, teröristleri DEAŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka operasyonu öncesinde özel olarak eğitti.

SALDIRMADAN ÖNCE CESARET HAPI

ABD'li askerlerin özel eğitim verdiği teröristlerin Türk askerine saldırmadan önce 'Captagon' kullandığı belirlenmişti. Burseya'da poşetler dolusu uyuşturucu hap bulunmuştu.

Bu hapların yorgunluğu ve korkuyu bastırmak için kullandığı belirtiliyor. Teröristler, insan üzerinde çeşitli etkiler gösteren hapları saldırılar, sırasında cesaretlenmek ve korkuyu yenmek için de kullanıyor.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 17:05
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