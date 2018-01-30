Afrin'de öldürülen teröristin üzerinden bu çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Burseya Dağı'nın teröristlerden arındırılması ardından Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de PYD/PKK'dan temizlendi. Operasyon alanlarından yansıyan fotoğraflarda ABD'nin eğittiği YPG'ye bağlı YAT terör grubunun da olduğu tespit edildi. ABD özel olarak eğittiği YAT'a görüş dürbünleri, çelik yelekler, çelik kasklar, lazer güdümlü silahlar ve iletişim cihazları vermişti. YAT'a verilen silahlar arasında hafif otomatik silahlar da vardı.

KIYAFETLERDEKİ PAÇAVRA DETAYI

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelerde terör örgütü YPG'nin YAT koluna ait teröristlerin cesetleri bulundu.

Teröristlerin kıyafetlerine yapıştırılmış terör örgütü YAT'ın paçavralarının olduğu tespit edildi. ABD, teröristleri DEAŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka operasyonu öncesinde özel olarak eğitti.

SALDIRMADAN ÖNCE CESARET HAPI

ABD'li askerlerin özel eğitim verdiği teröristlerin Türk askerine saldırmadan önce 'Captagon' kullandığı belirlenmişti. Burseya'da poşetler dolusu uyuşturucu hap bulunmuştu.

Bu hapların yorgunluğu ve korkuyu bastırmak için kullandığı belirtiliyor. Teröristler, insan üzerinde çeşitli etkiler gösteren hapları saldırılar, sırasında cesaretlenmek ve korkuyu yenmek için de kullanıyor.