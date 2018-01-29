Yunan basını: Rezil olduk, yine Erdoğan kazandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hücum botlarla Kardak kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.
TÜRK ASKERİ GELDİ, YUNAN KAÇTI
Kammenos'un bu girişimi, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.
Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.
YUNAN BASINI: ERDOĞAN'IN ZAFERİ
Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.
Yunanistan'da yayın yapan Elefteros Tipos Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.
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biraz gülünç olmuyormu.beşiktekilerle beraber toplasanız bir istanbul bile etmiyorsunuzda birde rezil olduk diyorsunuz.ya kardeşim siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki.siz dua edin de sizin kayığınıza orada bir delik açmamışlar.
Sınırlarımızda yapacak işimiz var bunlarda bizi oyalamaya, suda oynamaya çalışıyor. Bu maşalarla vakit kaybetmemek lazım arada tokatı atıp susturulmalı.
BENCE REZİL OLMAK YUNANLILARA ZAFFER TÜRKLERE YAKISIYOR........................
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