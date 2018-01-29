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Yunan basını: Rezil olduk, yine Erdoğan kazandı

ni görünce kaçan Kammenos, ülke medyasında alay konusu oldu.

Yunan basını: Rezil olduk, yine Erdoğan kazandı

ı Panos Kammenos, hücum botlarla kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.

TÜRK ASKERİ GELDİ, YUNAN KAÇTI
Kammenos'un bu girişimi, nin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN'IN ZAFERİ
Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.

Yunanistan'da yayın yapan Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin 'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 12:14
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

biraz gülünç olmuyormu.beşiktekilerle beraber toplasanız bir istanbul bile etmiyorsunuzda birde rezil olduk diyorsunuz.ya kardeşim siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki.siz dua edin de sizin kayığınıza orada bir delik açmamışlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 17:36
T&#252;rkiyem Türkiyem

Sınırlarımızda yapacak işimiz var bunlarda bizi oyalamaya, suda oynamaya çalışıyor. Bu maşalarla vakit kaybetmemek lazım arada tokatı atıp susturulmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:20
KARTAL KARTAL

BENCE REZİL OLMAK YUNANLILARA ZAFFER TÜRKLERE YAKISIYOR........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:19
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