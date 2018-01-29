CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesinde genel başkanlık için bir isim daha adaylığını açıkladı.
Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kurultayda genel başkan aday adayı olacağını duyurdu.
Kurultayda daha önce Ünit Kocasakal ve Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.
MUHARREM İNCE'DEN İDDİALI ÇIKIŞ
Yaklaşan kurultay öncesi CHP genel başkanının karşısına çıkan 3 rakipten biri olan Muharrem İnceiddialı sözler sarf etti. İddialı açıklamalarda bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP'de değişimi sağlamak olduğunu ifade eden İnce, "Kuşkum yok, seçileceğim" dedi.
İSMET PAŞA-BÜLENT ECEVİT YARIŞI
Sözcü Gazetesi'nde röportaj veren Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum yaptıkları için. Ama 1972'yi düşünmek lazım. 1972 Kurultayı'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit'e oy verdiler. İsmet Paşa'yı sevmiyorlar mıydı? Hayır, seviyorlardı ama partinin yenilenmesi gerekiyordu. Bunu başardı o günkü delegeler. Ecevit genel başkan oldu, CHP'yi de birinci parti yaptı. Bugün de CHP'nin yenilenmesi lazım. Yeni birinin gelmesi lazım. 17 ay sonra seçim var. 1972'de yapılanın aynısını şimdi de yapabiliriz" dedi.
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Chpkk da bir tane DOGRU dürüst Eli ayagi Beli Dili Düzgün Adam Gösteremezsiniz. Hepsi Tepsi Tencere, Tava Elek KeleK MAL
Anarsist ChpKaKa Camasir suyu ile ilaclanmasi Silinmesi temizlenmesi kökünden halledilmesi En Etkili Kimyasdallar ile Zihniyetlerinin Paklanmasi gereken Karabulutlarin tasidigi Mikroplardir
VALLAHİ BUNLARIN KAFALARINI YUMURTA GİBİ TOKUSTURSAN BİLE YAPILAN MELEMEN HİİİİİİÇ YENMEZ.......................
chp tombala torbasina isimleri koyup cekse kk dan cok cok daha iyi baskan cikarir oylari degisirmi malesef disarda akil aldiklari muddetce arpa boyu yol gidemezler.
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