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'de koltuk kavgası

eski Başkanı , 'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. ’na rakip olduğunu açıklayan ise iddialı konuştu. Bülent Ecevit’in karşısında kazandığına dikkat çeken İnce, “1972 Kurultayı'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit'e oy verdiler” dedi.

CHPde koltuk kavgası

'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesinde genel başkanlık için bir isim daha adaylığını açıkladı.

Eski Başkanı , kurultayda genel başkan aday adayı olacağını duyurdu.

Kurultayda daha önce Ünit Kocasakal ve de adaylığını açıkladı.

MUHARREM İNCE'DEN İDDİALI ÇIKIŞ
Yaklaşan kurultay öncesi CHP genel başkanının karşısına çıkan 3 rakipten biri olan Muharrem İnceiddialı sözler sarf etti. İddialı açıklamalarda bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP'de değişimi sağlamak olduğunu ifade eden İnce, "Kuşkum yok, seçileceğim" dedi.

İSMET PAŞA-BÜLENT ECEVİT YARIŞI
Sözcü Gazetesi'nde röportaj veren Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum yaptıkları için. Ama 1972'yi düşünmek lazım. 1972 Kurultayı'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit'e oy verdiler. İsmet Paşa'yı sevmiyorlar mıydı? Hayır, seviyorlardı ama partinin yenilenmesi gerekiyordu. Bunu başardı o günkü delegeler. Ecevit genel başkan oldu, CHP'yi de birinci parti yaptı. Bugün de CHP'nin yenilenmesi lazım. Yeni birinin gelmesi lazım. 17 ay sonra var. 1972'de yapılanın aynısını şimdi de yapabiliriz" dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 13:05
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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izlenimler izlenimler

Chpkk da bir tane DOGRU dürüst Eli ayagi Beli Dili Düzgün Adam Gösteremezsiniz. Hepsi Tepsi Tencere, Tava Elek KeleK MAL

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:59
izlenimler izlenimler

Anarsist ChpKaKa Camasir suyu ile ilaclanmasi Silinmesi temizlenmesi kökünden halledilmesi En Etkili Kimyasdallar ile Zihniyetlerinin Paklanmasi gereken Karabulutlarin tasidigi Mikroplardir

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:51
KARTAL KARTAL

VALLAHİ BUNLARIN KAFALARINI YUMURTA GİBİ TOKUSTURSAN BİLE YAPILAN MELEMEN HİİİİİİÇ YENMEZ.......................

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:09
&#246;z.t. öz.t.

chp tombala torbasina isimleri koyup cekse kk dan cok cok daha iyi baskan cikarir oylari degisirmi malesef disarda akil aldiklari muddetce arpa boyu yol gidemezler.

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:54
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