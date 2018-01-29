Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.