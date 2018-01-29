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böyle ele geçirildi! İşte o anlarda çekilen görüntüler

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen 'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir /'lı teröristi yakaladı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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aferin aferin

AFRİN de yapılan oprasyonlar ve oldurulen terosist sayısı dosta güven düşmana korku salıyor.vur MUHAMMEDİN askerleri vur.KAKKIN batılı yendiği gündür bugün...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:29
KARTAL KARTAL

MASALLAH....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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