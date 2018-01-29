Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.
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AFRİN de yapılan oprasyonlar ve oldurulen terosist sayısı dosta güven düşmana korku salıyor.vur MUHAMMEDİN askerleri vur.KAKKIN batılı yendiği gündür bugün...
MASALLAH....................
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