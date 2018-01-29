Daha önce hendek operayonlarında kullanılan TAMKAR üstendiği görevi başarı ile yerine getirmişti. Şimdi de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişini sağlıyor.
Daha önce hendek operayonlarında kullanılan TAMKAR üstendiği görevi başarı ile yerine getirmişti. Şimdi de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişini sağlıyor.
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