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  1. Futbolcuya infaz!
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Teröristlerin korkulu rüyası da 'de

Daha önce hendek operayonlarında kullanılan üstendiği görevi başarı ile yerine getirmişti. Şimdi de 'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişini sağlıyor.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 16:21
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