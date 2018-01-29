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'ndaki terör kulelerini yerle bir eden yerli bomba:



'ndaki terör örgütünün 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip 7 betonarme kule ve bunlar arasındaki bağlantıyı sağlayan tüneller 'de geliştirilmiş beton delici () tarafından yerle bir edildi. Bir askeri yetkili "Burseya 3-4 saat içinde kevgire döndü" dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 09:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

MİLLİ İMALAT OLDUĞUNU BAL GİBİ DE BİLİYOR DA, HAİNLİĞİNDEN YOK DİYOR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:18
KARTAL KARTAL

BU BOMBALARDAN SADECE BİR TANESİ K K KAFASINA DÜSSÜN OLMIYAN TRİLYONLARIM FEDA OLSUN......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:05
mehmet şahin mehmet şahin

bu kılıctaroglunu muhatap bile alınmaz halk olarak biz bunun söylediklerini kabul etmiyoruz yani yok hükmündedir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 10:09
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