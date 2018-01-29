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Burseya Dağı'ndaki terör örgütünün 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip 7 betonarme kule ve bunlar arasındaki bağlantıyı sağlayan tüneller Türkiye'de geliştirilmiş beton delici Nüfuz Edici Bombalar (NEB) tarafından yerle bir edildi. Bir askeri yetkili "Burseya 3-4 saat içinde kevgire döndü" dedi.