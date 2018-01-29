Burseya Dağı'ndaki terör örgütünün 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip 7 betonarme kule ve bunlar arasındaki bağlantıyı sağlayan tüneller Türkiye'de geliştirilmiş beton delici Nüfuz Edici Bombalar (NEB) tarafından yerle bir edildi. Bir askeri yetkili "Burseya 3-4 saat içinde kevgire döndü" dedi.
Burseya Dağı'ndaki terör kulelerini yerle bir eden yerli bomba: NEB
Etiketler: Burseya Dağı , Nüfuz Edici Bombalar , Sakarya , Bordo Bereliler , ÖSO , Türkiye , NEB
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MİLLİ İMALAT OLDUĞUNU BAL GİBİ DE BİLİYOR DA, HAİNLİĞİNDEN YOK DİYOR.
BU BOMBALARDAN SADECE BİR TANESİ K K KAFASINA DÜSSÜN OLMIYAN TRİLYONLARIM FEDA OLSUN......................
bu kılıctaroglunu muhatap bile alınmaz halk olarak biz bunun söylediklerini kabul etmiyoruz yani yok hükmündedir.
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