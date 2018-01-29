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Terör sevici TBB'ye bir şok daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Terör sevici TBBye bir şok daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, dün Türk Tabipler Birliği hakkında, Afrin'e yönelik değerlendirmeleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur." denilmişti.
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 16:13
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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A. Y. Civelek A. Y. Civelek

Mimar ve Mühendis odaları da aynı durumda. aşırı uçların yuvası konumuna gelmiş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 29.01.2018 20:42
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Bu hain şer odaların arkası çok iyi araştırılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 29.01.2018 18:23
ERAY ERAY

Bu tabiplerin hepsini akıl hastanesine yatırsınlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 29.01.2018 17:45
bunlara iğne yapın bunlara iğne yapın

gebersinler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 29.01.2018 17:21
KARTAL KARTAL

VALLAHİ VATAN HAİNİ BİR TABİB OLMAKDANSA VATAN SEVER BİR KÖYLÜ OLMAYI YEGLERİM.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 29.01.2018 16:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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