Terör sevici TBB'ye bir şok daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı, dün Türk Tabipler Birliği hakkında, Afrin'e yönelik değerlendirmeleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur." denilmişti.
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Mimar ve Mühendis odaları da aynı durumda. aşırı uçların yuvası konumuna gelmiş
Bu hain şer odaların arkası çok iyi araştırılmalı
Bu tabiplerin hepsini akıl hastanesine yatırsınlar.
gebersinler
VALLAHİ VATAN HAİNİ BİR TABİB OLMAKDANSA VATAN SEVER BİR KÖYLÜ OLMAYI YEGLERİM.....................
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