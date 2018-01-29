 ;
Yol Durumu
  1. Yerlebir oldular
  2. Hayat verdiler

Teröristlerin 300 metrelik 'televizyonlu' tüneli görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Zeytin Dalı harekâtı sürüyor... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler, Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Harekât kapsamında temizlenen bölgelerdeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri dikkati çekiyor.

AA ekibi, Afrin'in batısında PYD/PKK üyesi teröristlerce kullanılan mevzi ve tüneli görüntüledi.

Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekâtlarından korunmaya, buralardan Mehmetçiğe saldırmaya çalışıyordu.
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar