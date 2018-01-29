Teröristlerin 300 metrelik 'televizyonlu' tüneli görüntülendi

Zeytin Dalı harekâtı sürüyor... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler, Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Harekât kapsamında temizlenen bölgelerdeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri dikkati çekiyor.





AA ekibi, Afrin'in batısında PYD/PKK üyesi teröristlerce kullanılan mevzi ve tüneli görüntüledi.



Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekâtlarından korunmaya, buralardan Mehmetçiğe saldırmaya çalışıyordu.