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Yol Durumu
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'de akılalmaz

Otoyolu Etiler mevkisinde istikametine doğru seyir halinde olan minibüsün sıkıştırıp çarptığı araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından kendi etrafında dönerek bir kamyonetle çarpıştı. anı güvenlik kameralarına yansırken, kazaya neden olan minibüs ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

TEMde akılalmaz kaza

Otoyolu'nda 25 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde otoyolda hafif ticari araç, sol şeritten istikametine giderken, orta şeritteki bir minibüs aniden şerit değiştirerek üzerine geldi. Minibüsün yandan çarptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, orta şeride yönelerek seyir halinde olan kapalı kasa bir kamyonete çarptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ!
sonrası hafif ticari aracı sıkıştıran minibüsün şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Diğer araçların kazayı fark ederek durması faciayı engelledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yoluna devam eden minibüs şoförünün, sollamasına izin vermediği için hafif ticari aracı şıkıştırdığı iddia edildi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

BENCE O SEREFSİZE EN AGIR CEZAYI VERECEKSİN YA O KAZADA ÖLEN OLSAYDI....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:12
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