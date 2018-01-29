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'li 'e soruşturma

Afrin Harekatı için 'işgal' ifadesi kullanan 'li hakkında soruşturma başlatıldı.

HDPli Osman Baydemire soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de / terör örgütlerine karşı kahramanca operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () "işgalci" diyen Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in 28.01.2018 tarihinde basına yaptığı ve Twitter üzerinden yayınlanan açıklamasında Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini işgalci olarak belirten, yine operasyonları destekleyenleri aşağılayan, 'yu 'ye müdahaleye çağıran, halkı sokağa çağıran beyanları nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve devlete karşı savaşa tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:33
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

bu soysuzu atin vatandasliktan,.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:58
FatihSultan FatihSultan

Bu teröristleri artık TBMM de vakti gelsin, Milletin Meclisinde bu pislikleri artık temizleyin, bunlar amerikanın ve almanyanın siyonist yahudi tohumlarıdır, yıllardan beri Doğudaki Türk kürt kardeşlerimizi kandırarak haçlı siyonist yahudi israile toprak kazandırmaya çalıştılar, bunlar aslında İDAM edilmelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:21
T&#252;rkiyem Türkiyem

Arkadaşlarının yanına gitmek istiyor özlemiş onları. Tez vakitte kavuşsunlar ayrı gayrı olmasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:22
Sami Sami

Bu suratsiz hain ne zaman tamamem içeri atilacak.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:15
ANK06 ANK06

DİREK VEKİLLİĞİNİ DÜŞÜRÜP DİĞERLERİ GİBİ TUTUKLANMASI LAZIM BU YARATIĞIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:08
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