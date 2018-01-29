Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı kahramanca operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "işgalci" diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemirhakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in 28.01.2018 tarihinde basına yaptığı ve Twitter üzerinden yayınlanan açıklamasında Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini işgalci olarak belirten, yine operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran, halkı sokağa çağıran beyanları nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve devlete karşı savaşa tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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bu soysuzu atin vatandasliktan,.!
Bu teröristleri artık TBMM de vakti gelsin, Milletin Meclisinde bu pislikleri artık temizleyin, bunlar amerikanın ve almanyanın siyonist yahudi tohumlarıdır, yıllardan beri Doğudaki Türk kürt kardeşlerimizi kandırarak haçlı siyonist yahudi israile toprak kazandırmaya çalıştılar, bunlar aslında İDAM edilmelidir.
Arkadaşlarının yanına gitmek istiyor özlemiş onları. Tez vakitte kavuşsunlar ayrı gayrı olmasın
Bu suratsiz hain ne zaman tamamem içeri atilacak.....
DİREK VEKİLLİĞİNİ DÜŞÜRÜP DİĞERLERİ GİBİ TUTUKLANMASI LAZIM BU YARATIĞIN
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