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'ten tartışma yaratacak yorumu geldi

'deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci , "Kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder" dedi.

Nihat Gençten tartışma yaratacak CHP yorumu geldi

Gazeteci katıldığı tartışma programında 'nin değişen delege yapısına değindi.

CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi.

CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR...
CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, 'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir bir söylesinler." dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 09:15
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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atıf atıf

chp atatürkü ve cumhuriyeti istismar etmeyi bıraksın. hala yaşılardan bu sebeple bunlara oy verenler var. chp nin ülkeyle, cumhuriyetle, atatürkle ilgisi kalmadı.

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:07
ŞAHİN ŞAHİN

okadar doğru söyledinki laikçiler bunu anlamıyor ve hakiki atatürkçüler anlamıyor evet bunların zihinleri yıkanmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:48
KARTAL KARTAL

YUUUUUUUH UTANIN C H P LİLER UTANIN TABİİİ UTANILACAK YÜZÜNÜZ VARSA .NE ACI GERÇEKLER......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:25
ihpus ihpus

KK ve partililer artık öcal ve fettullah Gülen resimleri parti merkezi duvarlarına assınlar ,çok yakışır ! Atatürk'e kurban olsunlar ! parti terör sevicilerler dolu Atatürk seçime girse hdpkk'lı Demirtaş kazanır elbet .

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 11:34
Mehdi Mehdi

Zavallı. Vatan Haini. Ahmak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 11:04
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