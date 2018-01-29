Gazeteci Nihat Genç katıldığı tartışma programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi.
CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve Selahattin Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi.
CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR...
CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir bir söylesinler." dedi.
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chp atatürkü ve cumhuriyeti istismar etmeyi bıraksın. hala yaşılardan bu sebeple bunlara oy verenler var. chp nin ülkeyle, cumhuriyetle, atatürkle ilgisi kalmadı.
okadar doğru söyledinki laikçiler bunu anlamıyor ve hakiki atatürkçüler anlamıyor evet bunların zihinleri yıkanmış
YUUUUUUUH UTANIN C H P LİLER UTANIN TABİİİ UTANILACAK YÜZÜNÜZ VARSA .NE ACI GERÇEKLER......................
KK ve partililer artık öcal ve fettullah Gülen resimleri parti merkezi duvarlarına assınlar ,çok yakışır ! Atatürk'e kurban olsunlar ! parti terör sevicilerler dolu Atatürk seçime girse hdpkk'lı Demirtaş kazanır elbet .
Zavallı. Vatan Haini. Ahmak.
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