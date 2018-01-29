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Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nı teröristlerden temizleyen Türk askeri, bölgeye Türk bayrağını asıp, yerli silahımızla poz verdi.

Mehmetçik Burseya Dağında güvenliği sağladı

Terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulundurduğu Afrin'in kuzey doğusunda yer alan ve stratejik olarak çok önemli bir konumda bulunan Burseya Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleritarafından teröristlerden arındırıldı.

TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR
Bölgedeki teröristler tek tek etkisiz hale getirildikten sonra, Burseya Dağı'na Mehmetçiktarafından Türk bayrağı dikildi. Köylülerin büyük bir sevgiyle karşıladığı Mehmetçik, bölgedeki sivillere de yardım eli uzattı.



​MPT-76 İLE NÖBET
Çevre güvenliğini sağlayan Türk askeri, yerli silahımız MPT-76 ile poz vermeyi de ihmal etmedi.



KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE YERLİ SİLAHIMIZ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yerli silahının olmadığını söylemişti.

"GİT SANA HEDİYE EDERLER"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Ana muhalefetin başındaki zat, bu ülkede, bu hükümet, bu devlet ne yapıyor farkında değil. Şu Obüsler, şu Fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor. Lütfedersen o namlular nerelerde yapılıyor, sana bildireyim, sen de istifade edersin, sana da bir tane hediye ederler." ifadeleriyle CHP Lideri'ne yüklenmişti.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 08:27
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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hakkı hakkı

o yüz varmı. kösele

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:25
T&#252;rkiyem Türkiyem

Allahına kurban, ne güzel de tutuyorsun şanlı bayrağımızı

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evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:59
şahino şahino

Şimdiye kadar,yaptığı bozgunculukla,söylediği yalanlarla,bozguncuları,bölücüleri ve batılı ağababaları ile görüşmeleri;akıl almalarından vb birçok olay ve söylemlerinden utanmadı ki şimdi utansın.Bu bir alamet,inşallah yakında selamet.Bu milletin bu şirkten kurtulduğu gün benim büyük bayramlarından biri olacak.siyasetten düştüğü gün bütün yaptıklarından ve söylemlerinden dolayı dava açılmalı ve dört duvara girmeli,orada bitmeli.

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evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 10:56
ayhnkrblt ayhnkrblt

ona geniş çaplı bir namlu versinler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 10:28
7 d&#252;vel 7 cebhe dışarıda 7 düvel 7 cebhe dışarıda

7 koldan 7 fitne içeriden saldırısı chp den. bu chp baraj altında kalmazsa yandık. her haberleri her konuşmaları ihanet tehdit ve engelleme. düşmana ise cesaret, takdik ve umut veriyor chp lilerin açıklamaları söylemleri.

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evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 09:26
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