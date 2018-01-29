Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

ABD'nin destekleriyle Orta Doğu'da bir takım grupların Kürt devleti kurma vadiyle kullanıldığını dile getiren Baklanov, Amerika'nın bunu sadece Orta Doğu'da güçlenmek için yaptığını vurguladı.
Kürtlerin kendi hakları olarak iddia ettikleri topraklarda bile nüfus olarak kalabalık olmadığını söyleyen Andrey Baklanov, "En mantıklısı, müzakere formatlarının aranması gibi görünüyor" dedi.
"SADECE KÜRTLERİN OLACAĞI BİR DEVLET ORGANİZESİ BAŞARILI OLMAZ"
Başta Suriye olmak üzere Kürtlerin tarihsel olarak kendilerine ait olduğunu düşündükleri topraklardaki Kürt nüfusunun çoğunluk olmadığını söyleyen Baklanov, "Bu bölgelerde bir arada yaşayan çeşitli halklar var, bazı yerlerde Kürt nüfusu ağır basarken, bazılarındaysa Araplar çoğunlukta. Bu durum, Kürtlerin bir devlet kurmasının başka bir soruna yol açacağı, böyle bir devletin içinde Arap azınlıkları sorununun ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sadece Kürtlerin olacağı bir devletin organize edilmesi konusunda başarılı olunmayacak, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil, bu nedenle bir takım müzakere formatlarının aranması en mantıklı gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
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amerika yıllardan beri batmak üzere olan korsan terörist ülkesine Orta doğuyu ele geçirerek yani petrolü ele geçirerek eşkıya şehri amerikayı kurtarmak için teröristlerle orada yaşayan oranın yerlisi olan masum insanları yerinden ettiriyor, amerika, israil ve batı ülkeleri ayrıca haçlıları oraya yerleştirecek, Rusya bu pislikleri anladı.
DUY A B D DUY GERÇEKLER HER DAİM GERÇEKDİR........................
rus iran türkiye bu işi engeller abd de bok gibi otorur kalır
hiç bir şekilde devlet kurulamaz. kurulacak devlet ERMENİ soytarılarının ve HAÇLILARIN istediği BİR devlet OLUR. biz buna izin vermeyiz.
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