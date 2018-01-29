İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Afrin'in kuzey doğusundaki Burseya Dağı'nda 7 yıldır üstlenen YPG/PKK'lı teröristler destansı bir operasyonla püskürtüldü.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde dağa Türk bayrağı çekildi ve terör mevzileri darmadağın edildi. Harekatta öldürülen terörist sayısı 557'ye çıktı.
AFRİN'İN MERKEZİNE 13 KİLOMETRE KALDI
Burseya Dağı'yla birlikte 19 kritik nokta kurtarıldı. Stratejik dağın 13 kilometre uzağında Afrin merkezi bulunuyor.
BURSEYA DAĞI'NDAN AFRİN MANZARASI
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