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İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Terör örgütü /PYD'nin 'deki en önemli merkezlerinden biri olan ; TSK-ÖSO'nun ortak operasyonuyla terörden arındırıldı. Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi ile harekat hız kazanırken Afrin'in merkezine 13 kilometre kaldı.

İşte Zeytin Dalı Harekatında son görünüm

'in kuzey doğusundaki 'nda 7 yıldır üstlenen /'lı teröristler destansı bir operasyonla püskürtüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde dağa Türk bayrağı çekildi ve terör mevzileri darmadağın edildi. Harekatta öldürülen terörist sayısı 557'ye çıktı.

AFRİN'İN MERKEZİNE 13 KİLOMETRE KALDI
Burseya Dağı'yla birlikte 19 kritik nokta kurtarıldı. Stratejik dağın 13 kilometre uzağında Afrin merkezi bulunuyor.

BURSEYA DAĞI'NDAN AFRİN MANZARASI
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 09:54
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