 ;
Yol Durumu
  1. TSK'dan flaş Afrin açıklaması
  2. İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Yeni nesil Milli İHA'lar geliyor



​Afrin'de yerli İHA'ların yanı sıra diğer yerli üretim silah ve mühimmat da tam not aldı.

Başta PYD olmak üzere teröristleri temizlemek için Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan en önemli yerli silah insansız hava araçları (İHA) oldu. Afrin ve çevresini 24 saat gözetleyen İHA'ların ve füzelerin hassas atışları sayesinde teröristlere büyük zayiat verdirildi.
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 10:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
KARTAL KARTAL

TÜRKİYE YE HAYIRLI OLSUN......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.01.2018 11:39
Osman Osman

Jet motorlu olmali

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.01.2018 11:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar