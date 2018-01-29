Yeni nesil Milli İHA'lar geliyor





​Afrin'de yerli İHA'ların yanı sıra diğer yerli üretim silah ve mühimmat da tam not aldı.

Başta PYD olmak üzere teröristleri temizlemek için Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan en önemli yerli silah insansız hava araçları (İHA) oldu. Afrin ve çevresini 24 saat gözetleyen İHA'ların ve füzelerin hassas atışları sayesinde teröristlere büyük zayiat verdirildi.