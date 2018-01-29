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, 'ya 'it sürüsü' dedi

CHP'li , TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan için "Kimdir bu it sürüsü" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem, ÖSOya it sürüsü dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için 'yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda başladı.

ÖSO, Mehmetçik'le birlikte Afrin'de mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisimilletvekilleri de hakaretlerine devam ediyor.

"KİMDİR BU İT SÜRÜSÜ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra de konuştu.

Erdem ÖSO'yla ilgili: "Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?"
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 19:47
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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arkadaş arkadaş

bu adam resmen fetöcü atın bu şerefsizleri hapse bunlar vatan haini

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 21:42
sami sami

Atatürk'ün partisiyim diyen parti ne hale geldi....2019 da 3ün birini alır bu gidişle...sanki herkes partiyi çökertmek için çalışıyor...Başkan ve söylem değişkliği gerekiyor.....

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 21:15
L&#252;tfi Lütfi

Bunları seçen ve seçtirenlere ne demeli?

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 21:01
NİHAT NİHAT

onlar vatanını savunan suriyeli , esad muhalifidir ,kuş beyinliler

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evet16
hayır1
cevapla 29.01.2018 20:36
mesut ko&#231;kesen mesut koçkesen

bu kanı bozukları oraya getirenler asıl suçlulardır

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evet17
hayır0
cevapla 29.01.2018 20:33
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