Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için ÖSO'yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda başladı.
ÖSO, Mehmetçik'le birlikte Afrin'de mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisimilletvekilleri de hakaretlerine devam ediyor.
"KİMDİR BU İT SÜRÜSÜ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra Eren Erdem de konuştu.
Erdem ÖSO'yla ilgili: "Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?"
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bu adam resmen fetöcü atın bu şerefsizleri hapse bunlar vatan haini
Atatürk'ün partisiyim diyen parti ne hale geldi....2019 da 3ün birini alır bu gidişle...sanki herkes partiyi çökertmek için çalışıyor...Başkan ve söylem değişkliği gerekiyor.....
Bunları seçen ve seçtirenlere ne demeli?
onlar vatanını savunan suriyeli , esad muhalifidir ,kuş beyinliler
bu kanı bozukları oraya getirenler asıl suçlulardır
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