Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı sürürken PKK'ya destek olanlara tepki gösterirken ÖSO'yu terör örgütü olarak göstermeye çalışanlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. " ifadelerini kullandı.

"ÖSO'YA TERÖRİST DİYENLER, PYD, YPG, DEAŞ, PKK'NIN TAM BENZERLERİDİR"

Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"Bizi Suriye konusunda eleştiren herkesi biraz da olsa vicdanlı olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya çağırıyorum. Bu vesile ile Zeytin Dalı operasyonunda ve bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz tüm şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum. "

CHP'Lİ YILMAZ "TERÖRİST" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'cü teröristlerinin ağzıyla TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetini tartışmaya açmaya kalkıştı. Suriye'nin yerli halkı olan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine El Kaide'ci iftirasını atan Yılmaz, TSK'nın teröristlere kök söktüren operasyonlarını baltalamayı iş edinmişti.