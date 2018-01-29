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Hürkuş-B uçağımız ilk uçuşunu bu sabah gerçekleştirdi

tarafından geliştirilen ve Haziran 2018 tarihinde teslimatı yapılacak olan Hürkuş-B uçağımız, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hürkuş-B uçağımız ilk uçuşunu bu sabah gerçekleştirdi
tarafından geliştirilen ve teslimatlarına haziran 2018 tarihinde başlanması planlanan Hürkuş-B uçağımızın ilk uçuşu bu sabah gerçekleştirdi. Bu uçuşta, ilk defa tarafından geliştirilen, sayısal kokpit (glass cockpit) entegre edilmiş Hürkuş uçağı kullanıldı.

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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 19:35
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