Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic de Mabeyn Köşkü'ne girdi. İki liderin öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yemeğe Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç'in de katılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucic'i kabul etti
Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic de Mabeyn Köşkü'ne girdi. İki liderin öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yemeğe Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç'in de katılacağı belirtildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Sırbistan Devlet , Aleksandar Vuçiç , Cumhurbaşkanı , mabeyn köşkü , Beşiktaş
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