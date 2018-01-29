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Erdoğan Vucic'i kabul etti

, Başkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucici kabul etti
, Başkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde 'ta bulunan 'ne geldi. Erdoğan'ın ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic de Mabeyn Köşkü'ne girdi. İki liderin öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yemeğe Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç'in de katılacağı belirtildi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 14:18
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