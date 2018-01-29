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ve Avrupa, Afrin'de kaybetti

Alman gazetesi Tagesspiegel, 'nin 'nı değerlendirdi. Gazete; Avrupalıların ve 'nin Afrin'de kaybeden taraf olduğunu yazdı.

ABD ve Avrupa, Afrinde kaybetti

lman gazetesi Tagesspiegel gazetesi 'Zeytin Dalı' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendirdi. 'nin 'nda başarılı olduğunu itiraf eden gazete, Avrupa ve 'nin /'yı kendi kaderine terk ettiğini belirtti.

Gazetede şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve 'nın PYD'lileri kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. Suriye, ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılıyor. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."

Mainz'ın Allgemeine Zeitung gazetesi ise, Türkiye'de ağırlanan 3 milyondan fazla mülteciyi görmezden gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Ürdün ve Lübnan'a yeni 'mülteci akını' başlatacağını iddia etti:

"Türkiye'nin Suriye sınır bölgesindeki askeri müdahalesi yüzünden Ürdün ve Lübnan yeni bir mülteci akınına uğrayabilir. Bu iki ülke, şimdiden bir milyondan fazla kayıtlı ve kayıtsız mülteci barındırıyor. Ürdün ve Lübnan'ın istikrara kavuşturulması, Avrupa'nın mutlak önceliği olmalıdır. Ürdün ve Lübnan'a mülteci kriziyle baş edebilmesi için verilecek her milyon Euro'nun iyi bir yatırım olacağı unutulmamalıdır."
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 13:59
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

ab kendi ic meseleleriyle ugrasmaktan disari kafasini cikaramiycak kine,.!

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evet4
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:56
taka41 taka41

harcadiklari para bosa gitti...siyasi hayalleri suya düstü tabiki adamlarin moralleri bozuk....Ankarayi düsmanliklari bitmis deyi....yeni planlar elbette yapaaklaridr...ama bu sefer iki defa düsüneckleridr...Leopard tanklari kullanmayin demek ben yeni mülteci istiyorum demektir....bunu onlara biri analtmali...önce Ankaraya olan borclarini ödesinler üstelik 3 milyar euro zaten cüzi bir rakam Ankara bunu yillik 5 oarak talep etmeli..ve bu talep Brüksele deyil direk Berlin Viyana yapilmali...Atinayida unutmayalm----ya Müältecilerin masfaslarini karsilayacaksiniz yada onlari alacaksiniz.bu Kadar basit...analasmada iptal....

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evet3
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:19
KARTAL KARTAL

BENİM BİLDİGİM ALLAH MÜSLÜMANLARIN DOSTUDUR KATİLLERİN SEREFSİZLERİN NAMUSUZLARIN DİİİİİİİİİİİL.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:04
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