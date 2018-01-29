PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı'nda üs bölgesi oluşturuyor.
MEHMET TEKİNARSLAN VE METİN TEMEL'DEN KRİTİK ZİYARET
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, dün ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulundu..
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