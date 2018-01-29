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'dan Afrin yorumu... " saçma bir konuma düştü"

merkezli gazetesi, Afrin'de /'li teröristlerce gerçekleştirilen bombası saldırısının ardından, "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" dedi.

New York Timesdan Afrin yorumu... ABD saçma bir konuma düştü

'de yayımlanan gazetesi Twitter hesabından, 'nın Afrin'de gerçekleştirdiği saldırısına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bomabacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TAKTİĞİYLE SALDIRDI; YARALANAN OLMADI
Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü taktiği kullanan PKK/'li bir terörist, saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 13:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

ABD ,ana yoldan çıktı ,uçuruma doğru gidiyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 20:47
Azeri Halil Azeri Halil

ABD artik kendi kendini deshifre ediyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 29.01.2018 15:16
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