Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden PKK/YPG'liler, yıllarca Amanoslar'dan Hatay'a sızdı. Masum insanlara saldırdı. Zeytinliklerin arasına gizlenip şehirlerimize roket yağdırdı.

Binlerce TIR ve uçak dolusu Amerikan silahını alınca daha da şımardı. Fırat'ın doğusu ile birleşip terör koridoru oluşturmaya çalıştı. Türkiye'ye de kafa tutmaya kalkıştı.

İşte bu noktada Türkiye'nin sabrı taştı. Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçik, sınırı aştı. Terö- ristleri eze eze 15 kilometre derinliğe kadar ulaştı. Dünya bu hıza şaştı kaldı.

Bordo Bereliler ve ÖSO, son olarak Bekki köyünü YPG'den kurtardı. 10'dan fazla hain öldürülürken biri sağ yakalandı. Teröristin korku dolu bakışları kameralara yansıdı.