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'ndan önce... Zeytin Dalı'nı yiyince!

Arkasına Amerika’yı alan terör örgütü , silah kuşandı. Kendini ordu sandı! Türkiye operasyon başlatınca hainler çil yavrusu gibi dağıldı. O kibirden eser kalmadı.

Zeytin Dalından önce... Zeytin Dalını yiyince!

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden PKK/'liler, yıllarca Amanoslar'dan Hatay'a sızdı. Masum insanlara saldırdı. Zeytinliklerin arasına gizlenip şehirlerimize roket yağdırdı.

Binlerce TIR ve uçak dolusu Amerikan silahını alınca daha da şımardı. Fırat'ın doğusu ile birleşip terör koridoru oluşturmaya çalıştı. Türkiye'ye de kafa tutmaya kalkıştı.

İşte bu noktada Türkiye'nin sabrı taştı. Harekatı'nı başlattı. Mehmetçik, sınırı aştı. Terö- ristleri eze eze 15 kilometre derinliğe kadar ulaştı. Dünya bu hıza şaştı kaldı.

Bordo Bereliler ve ÖSO, son olarak Bekki köyünü YPG'den kurtardı. 10'dan fazla hain öldürülürken biri sağ yakalandı. Teröristin korku dolu bakışları kameralara yansıdı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 23:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T.C T.C

yaşamayı hak etmeyenlerin YAŞAMAMASI GEREKİR

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evet2
hayır0
cevapla 28.01.2018 09:19
MISAFIR MISAFIR

TÜRKLERIN ARASINA AJAN OLARAKMI GIRMEK ISTIYORSUN ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.01.2018 03:20
K&#252;tahyalı Kütahyalı

Bu şerefsizlerin elinde onlarca masum insanın ve Askerlerimizin kanı var.Neden sağ alınıyorlar kafalarına sıkın gitsin Allah Rızası için.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.01.2018 02:42
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