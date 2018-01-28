Burseya Dağı böyle bombalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.





Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir ediyor. Bölgedeki çatışmalar sürüyor.





Burseya Dağı'na yönelik bombardımanı televizyon kanalları canlı yayında verdi.