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böyle bombalandı

Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken, bölgedeki stratejik öneme sahip önce savaş uçaklarınca ardından topçu atışlarıyla vuruldu.

Burseya Dağı böyle bombalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye () ile terör örgütü / arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik 'nda şiddetli lar başladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir ediyor. Bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Burseya Dağı'na yönelik bombardımanı televizyon kanalları canlı yayında verdi.

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  • 28 Ocak 2018, Pazar 11:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

YAHUUUU BİZİM KARSIMIZDA DAG DURAMAZKEN ESKİYALAR NASIL DURSUN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.01.2018 12:24
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