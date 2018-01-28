Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, terör örgütünün yanında yer alan sözde akademisyen ve sözde aydınlar sert tepki gösterdi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı.

MASUMLAR ŞEHİT EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ!

Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları, ailelerinin gözü önünde güvenlik görevlilerimizi şehit ederken 3 maymunu oynadınız. Hainler. Aybüke Hoca, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken, vicdansızlar niçin sesiniz çıkmadı? Polislerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak.



PROFESÖR OLSAN NE YAZAR SANATÇI OLSAN NE YAZAR!

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.